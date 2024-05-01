«الصحة» تحذر مرضى الحساسية من الإصابة بالرمد الربيعي.. احذر هذه الأعراض

حذرت وزارة الصحة والسكان خلال منشور لها على موقع «فيس بوك» من انتشار «الرمد الربيعي» المرتبط بحبوب اللقاح التي تحملها الرياح في فصل الربيع، مشيرة إلى أعراضه التي تبدأ بتهيج أو الحكة في العين، ويمكن أن يصاب به الأطفال من عمر عامين ويعد من أحد أنواع الحساسية المزمنة التي تظل مع الطفل حتى بلوغه.

وأصدرت هيئة الأرصاد الجوية تحذيرات للمواطنين حول استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة خلال الـ7 أسابيع المقبلة من فصل الربيع، لافتة إلى ضرورة ارتداء الكمامات المحكمة عند الخروج من المنزل خلال هذه الفترة.

أسباب انتشار الرمد الربيعي

أعراض الرمد الربيعي

وكشفت وزارة الصحة من خلال منشورها على «فيس بوك» عن الأعراض المصاحبة للإصابة بمرض الرمد الربيعي، وتتضمن كلا من:-

- حرقان ودموع فى العين.

- حكة مستمرة بالعينين.

- إحمرار.

- ظهور إفرازات مطاطية فى العين.

طرق التعامل مع الرمد الربيعي

وأشارت وزارة الصحة في منشورها إلى بعض النصائح للتعامل مع الأعراض السالف ذكرها التي تدل على إصابتك بالرمد الربيعي، وجاءت كالتالي:

- غسل عين الطفل جيدا.

- التوجه فورا إلى طبيب العيون.

- التواصل على الخط الساخن 15335 لوزارة الصحة، للاستفسار عن طرق التعامل.

- البُعد عن الأتربة.

- ارتداء نظارة شمسية.

- وضع قطرات ترطيب العينين بعد مراجعة الطبيب المعالج.