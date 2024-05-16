الدولار ينخفض لأدنى مستوى عالميا بسبب بيانات التضخم الأمريكية

وصل سعر الدولار اليوم الخميس إلى أدنى مستوى في عدة أشهر، وذلك بعد صدور بيانات التضخم الأساسي الأمريكي أمس الأربعاء، إذ سجل تباطؤا بمعدلاته في 3 سنوات، مما عزز توقعات خفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وزاد من الرهانات على أن العملة الأميركية ربما بلغت ذروتها للمرحلة الراهنة.

انخفاض التضخم الأساسي في أبريل الماضي إلى 3.6%

ووفق البيانات التي أعلنها السوق الأمريكي أمس عن التضخم، أن التضخم الأساسي في الولايات المتحدة تباطأ في أبريل الماضي إلى 3.6% على أساس سنوي، وذلك تماشيا مع توقعات السوق، وفق وكالة «سكاي نيوز».

واثرت هذه البيانات بشكل كبير على الدولار ومؤشره بالرغم من من أنه لا يزال أعلى بكثير من المستهدف من قبل الفيدرالي الأمريكي، والذي يقدر بـ 2%، إلا أن رؤية المستثمرين عند تراجعه لهذا المستوى يشير إلى إمكانية خفض الفائدة في سبتمبر المقبل، خاصة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر.

وحقق مؤشر الدولار أمس الأربعاء أكبر انخفاض بالنسبة المئوية خلال يوم واحد منذ بداية العام وحتى الآن، إذ خسر 0.75%.