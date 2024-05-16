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قطع المياه عن 6 قرى في بني سويف لأعمال لصيانة غدا.. الأماكن والمواعيد

كتب:

عمرو رجب
04:03 م | الخميس 16 مايو 2024
شركة المياه في بني سويف

شركة المياه في بني سويف

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، قطع المياه عن 6 قرى في مركز سمسطا، غدا الجمعة، لمدة 12 ساعة، لإجراء أعمال التطهير بمحطة مياه بني حلة.

أماكن قطع المياه في بني سويف

وأشارت الشركة في بني سويف إلى أن أماكن انقطاع المياه سيكون في قرى «بني حلة، حليم باشا، كفر علي، منشية أبو مليح، عزبة مسعود، عزبة حمد» بمركز سمسطا، من الساعة 12 مساء حتى 12 صباحًا.

سيارات مياه مجانية طوال فترة الانقطاع

واعتذرت الشركة عن قطع المياه خلال الفترة المذكورة، مناشدة المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية، بتدبير احتياجاتهم الأساسية من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة وجود سيارات مياه نقية يمكن طلبها من خلال الاتصال على الخط الساخن 125.

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بقلم عمرو رجب