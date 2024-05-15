قطع وضعف المياه في مناطق بمحافظات الدلتا والصعيد.. اعرف التفاصيل

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قطع المياه في مناطق بمحافظتي دمياط والدقهلية، وضعفها في بعض مراكز سوهاج، وعودة المياه إلى مناطق شبرا الخيمة وبهتيم في القليوبية.

أسباب انقطاع المياه عن مناطق دمياط

وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط، قطع المياه 6 ساعات اليوم من التاسعة صباحا حتى الثالثة عصرا، عن مناطق «الشيوخ والعبيدية والحواراني ومدينة فارسكور» لتنفيذ أعمال صيانة.

وتابعت أنّه سيتم قطع المياه اليوم لمدة 5 ساعات بدءا من الساعة التاسعة مساء حتى الثانية «فجر الخميس» عن مناطق الشيخ سديد وأرض زعتر والمثلث وعزبة الجبانة، لتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد الجزئي من خط مياه السنانية حتى بنك مصر.

مدة انقطاع المياه عن مناطق الدقهلية

ولفتت شركة مياه الدقهلية، إلى انقطاع المياه غدا الخميس من الرابعة عصرا حتى الرابعة فجر الجمعة المقبل ولمدة 12 ساعة، في طلخا بالكامل ونبروه، لتنفيذ أعمال صيانة على خط 600 مم زهر بطلخا «أعمال مقاول».

وتواصل الشركة تخفيض ضغوط المياه حتى الرابعة عصرا عن مناطق «جزء من مركز المنصورة، جزء من مركز دكرنس، جزء من مركز تمي الأمديد، عرب زيدان- المنزلة» لتنفيذ أعمال تطهير بمروقات المحطة القديمة بمرفق مياه ميت فارس.

وطالبت الشركة، المواطنين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

أماكن ضعف المياه بالأدوار العليا بمراكز سوهاج

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في سوهاج، ضعف المياه في الأدوار العليا بمركز ومدينة دار السلام بسوهاج اليوم من الخامسة فجرا حتى الواحدة ظهرا ولمدة 8 ساعات، موضحة أنّها تتلقى شكاوى المواطنين من خلال الخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي أو محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة واتساب أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إرسال الشكوى على موقع الشركة الإلكتروني، وجرى تجهيز سيارات مياه نقية مجانا يتم الدفع بها لتلبية احتياجات المواطنين حين الحاجة إلى ذلك.

ضخّ المياه إلى مناطق شبرا الخيمة

وأعلنت شركة مياه الشرب في القاهرة، عودة ضخّ المياه إلى طبيعتها بجميع مناطق «شبرا الخيمة – بهتيم» بعد انتهاء شركة الصرف الصحي من أعمال الصيانة الطارئة، التي تسببت في إيقاف محطة مياه شبرا الخيمة عن العمل.