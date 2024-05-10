قطع المياه لمدة 24 ساعة عن عدة مناطق بأسوان غدا بسبب الإصلاحات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، عن قطع مياه الشرب لمدة 24 ساعة عن عدة مناطق بمدن ومراكز المحافظة غدًا، بسبب إصلاحات.وأوضحت الشركة في بيان، أنه «نظراً لتنفيذ أعمال الربط وإدخال خط مياه الشرب الناقل الجديد قطر 800 مللي المغذي لرافع وادي العرب «قورتة – نصر النوبة»، الخدمة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، الأمر الذى سيترتب عليه قطع المياه عن عدة مناطق».

الأماكن التي ستقطع عنها مياه الشرب غدا

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان بأن المناطق التي ستقطع عنها المياه غدا هي: «مدينة نصر النوبة والقرى التابعة لها – مجلس قروى المالكي – مجلس قروي عنيبة والديوان – وقورتة ثالث – وقورتة أول – والمنشية – ونجع العرب»، وذلك اعتباراً من الساعة السادسة من صباح غدا السبت 11 مايو، وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى الأحد الموافق 12 مايو.

قطع مياه الشرب عن منطقة الشيخ محمود

كما أعلنت الشركة بأنه نظراً لتنفيذ أعمال مشروع صرف صحي شمال وجنوب مدينة إدفو «منطقة الشيخ محمود»، سيجري قطع المياه عن منطقة الشيخ محمود وذلك لمدة ثلاث ساعات اعتباراً من الساعة التاسعة من مساء غدا السبت، وحتى الساعة الثانية عشر من ظهر نفس اليوم.

وتهيب الشركة بالمواطنين وجهات الخدمات المعنية بضرورة تدبير احتياجاتهم من المياة قبل الفترة المحددة.