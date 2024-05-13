قطع المياه عن بعض المناطق في الدقهلية 12 ساعة.. اعرف الأماكن

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الدقهلية، قطع وضعف المياه عن بعض المناطق يوم الأربعاء، لمدة تصل إلى 12 ساعة، تبدأ من الساعة 4 صباحًا حتى الساعة 4 عصرًا ببعض المناطق في مركز بني عبيد والمنصورة ودكرنس والمنزلة وتمي الأمديد.

قطع المياه لمدة 12 ساعة بالدقهلية

وأشارت مياه الدقهلية أنه يتم تخفيض ضغوط المياه يوم الأربعاء 15/5/2024 من الساعة 4 صباحاً حتى الساعة 4 عصراً ولمدة 12 ساعة عن مناطق:

- جزء من مركز المنصورة

- جزء من مركز دكرنس

- جزء من مركز تمي الأمديد

- عرب زيدان في بني عبيد

- المنزلة

سبب قطع المياه بالدقهلية

واضافت انت يتم القطع نظرا لقيام الشركة بأعمال تطهير بمروقات المحطة القديمة بمرفق مياه ميت فارس مؤكدة علي المواطنين، والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.

قطع المياه الثلاثاء لمدة 8 ساعات

وفي سياق متصل أعلنت الشركة أنه يتم قطع وتخفيض ضغوط المياه يوم الثلاثاء 14/5/2024 من الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 7 مساءً ولمدة 8 ساعات عن مناطق شرق المنصورة.

وأكدت أنه سيجري قطع المياه نظراً لقيام الشركة بأعمال تطهير أحواض الترويب والترسيب بمحطة مياه شرق المنصورة، مع التأكيد علي المواطنين والمنشآت ضرورة العمل علي تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب.