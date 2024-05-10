قطع المياه عن بعض المناطق لمدة 8 ساعات بالدقهلية غدا لتطهير الأحواض

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الدقهلية، عن ضعف المياه بمناطق شرق المنصورة غدا السبت 11 مايو لمدة تصل إلى 8 ساعات تبدأ من الساعة 12 ظهرا حتى الساعة 7 مساء.

تخفيض الضغط على المياه بالدقهلية

وأشارت مياه الدقهلية، إلى أنه يجري تخفيض ضغوط المياه عن بعض مناطق شرق المنصورة الساعة 12 ظهراً حتى الساعة 7 مساءً ولمدة 8 ساعات.

سبب قطع المياه غدا بالدقهلية

وأكدت الشركة أنه يجري قطع المياه وضعفها نظرا للقيام بأعمال تطهير أحواض الترويب والترسيب بمحطة مياه شرق المنصورة لمدة 8 ساعات على أن تعود المياه الساعة 7 مساء.

وأكدت الشركة على المواطنين، والمصالح الحكومية، والهيئات، والوحدات المحلية، والمخابز، والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الأعمال.

توفير سيارات مياه الشرب بالدقهلية في أماكن القطع

وأضافت الشركة أنها توفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة بضعف المياه لحين الانتهاء من الأعمال، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125من أي تليفون أرضي أو موبايل.