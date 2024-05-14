قطع المياه لمدة 6 ساعات عن دمياط بسبب الصيانة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، قطع المياه لمدة 6 ساعات عن دمياط، إذ من المقرر أن تتأثر 5 مدن ومراكز كاملة بذلك، بسبب إجراء بعض عمليات الصيانة على خطوط مياه الشرب، مطالبة المواطنين بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع وحتى عودة ضخ المياه مجددًا.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» تفاصيل قطع المياه لمدة 6 ساعات عن دمياط، فضلًا عن أماكن انقطاع المياه، ومواعيد قطع المياه وعودتها، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن دمياط

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها، تفاصيل قطع المياه لمدة 6 ساعات عن دمياط، موضحةً إنّه موعد انقطاع المياه من المقرر أن يبدأ من الساعة 9:00 صباح غدًا الأربعاء وتستمر حتى الساعة 3 عصرًا، وذلك بسبب القيام ببعض أعمال الصيانة الضرورية.

أماكن قطع المياه في دمياط

وأشارت الشركة في بيانها، إلى أماكن قطع المياه في محافظة دمياط غدا الأربعاء والتي تشمل ميت الشيوخ، والعبيدية، والحوراني، ومدينة فارسكور، بالكامل، إذ تُهيب الشركة بالمواطنين تخزين كافة احتياجاتهم من المياه طوال فترة الانقطاع، على أن يتم عودة ضخ المياه فور الانتهاء من أعمال الصيانة.

رقم تليفون شركة مياه الشرب بدمياط

وفيما يخص رقم تليفون شركة مياه الشرب بدمياط، فإنّه يمكن طلب سيارات المياه، أو الإبلاغ عن قطع المياه من خلال الإتصال بالخط الساخن عبر الرقم «125»، أو من خلال إرسال رسالة عبر تطبيق واتس آب على الرقم «01013019333».

أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة

وذكرت الشركة أماكن سيارات خدمة العملاء المتنقلة في محافظة دمياط، والتي يمكن من خلالها الاستعلام عن فاتورة المياه بدمياط، أو شحن كروت المياه، إذ تعمل من الساعة 9:00 صباحًا وحتى 2:00 مساءً، إذ تتواجد في الأماكن الآتية وفي هذه التواريخ المحددة:

الأربعاء 15 مايو.. منطقة الطمري بمدينة دمياط، وشارع السوق بكفر سعد.

الخميس 16 مايو.. ميدان الساعة بمدينة دمياط، وأمام جامع النصر بفارسكور.