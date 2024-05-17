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بعائد يصل لـ28.25%.. تفاصيل أعلى 5 شهادات متغيرة في البنوك

كتب:

منة العشماوي
04:12 ص | الجمعة 17 مايو 2024
الشهادات المتغيرة

الشهادات المتغيرة

تقدم البنوك المصرية شهادات ادخارية بعائد متغير أي مرتبط بسعر الإيداع بزيادة بنسبة معينة حسب كل بنك، لذا نرصد في السطور التالية أعلى 5 شهادات بعائد متغير بحسب جدول أسعار العائد من المواقع الرسمية للبنوك.

شهادة بنك الكويت الوطني

- العائد 28.25% سنويًا.

- المدة 3 سنوات.

- دورية صرف العائد ربع سنويًا.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

شهادة البنك الأهلي المصري

- العائد على شهادة البنك الأهلي المتغيرة 27.5% سنويًا.

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- دورية صرف العائد ربع سنويًا.

شهادة ميد بنك

- العائد على شهادة ميد بنك 27.5% سنويًا.

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- دورية الصرف ربع سنويًا.

شهادة بنك مصر

- العائد على شهادة بنك مصر 27.5% سنويًا.

- المدة 3 سنوات.

- دورية صرف العائد ربع سنويًا.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

شهادة بنك التنمية الصناعية 

- العائد على شهادة بنك التنمية الصناعية 27.25% سنويًا.

- الشهادة مدتها 3 سنوات.

- الحد الأنى لشراء الشهادة 100 جنيه.

- دورية صرف العائد ربع سنويًا.

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بقلم منة العشماوي