بعائد يصل لـ28.25%.. تفاصيل أعلى 5 شهادات متغيرة في البنوك
كتب:
منة العشماوي
04:12 ص | الجمعة 17 مايو 2024
الشهادات المتغيرة
تقدم البنوك المصرية شهادات ادخارية بعائد متغير أي مرتبط بسعر الإيداع بزيادة بنسبة معينة حسب كل بنك، لذا نرصد في السطور التالية أعلى 5 شهادات بعائد متغير بحسب جدول أسعار العائد من المواقع الرسمية للبنوك.
شهادة بنك الكويت الوطني
- العائد 28.25% سنويًا.
- المدة 3 سنوات.
- دورية صرف العائد ربع سنويًا.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
شهادة البنك الأهلي المصري
- العائد على شهادة البنك الأهلي المتغيرة 27.5% سنويًا.
- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- دورية صرف العائد ربع سنويًا.
شهادة ميد بنك
- العائد على شهادة ميد بنك 27.5% سنويًا.
- المدة 3 سنوات.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
- دورية الصرف ربع سنويًا.
شهادة بنك مصر
- العائد على شهادة بنك مصر 27.5% سنويًا.
- المدة 3 سنوات.
- دورية صرف العائد ربع سنويًا.
- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.
شهادة بنك التنمية الصناعية
- العائد على شهادة بنك التنمية الصناعية 27.25% سنويًا.
- الشهادة مدتها 3 سنوات.
- الحد الأنى لشراء الشهادة 100 جنيه.
- دورية صرف العائد ربع سنويًا.