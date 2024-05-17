بعائد يصل لـ28.25%.. تفاصيل أعلى 5 شهادات متغيرة في البنوك

تقدم البنوك المصرية شهادات ادخارية بعائد متغير أي مرتبط بسعر الإيداع بزيادة بنسبة معينة حسب كل بنك، لذا نرصد في السطور التالية أعلى 5 شهادات بعائد متغير بحسب جدول أسعار العائد من المواقع الرسمية للبنوك.

شهادة بنك الكويت الوطني

- العائد 28.25% سنويًا.

- المدة 3 سنوات.

- دورية صرف العائد ربع سنويًا.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

شهادة البنك الأهلي المصري

- العائد على شهادة البنك الأهلي المتغيرة 27.5% سنويًا.

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- دورية صرف العائد ربع سنويًا.

شهادة ميد بنك

- العائد على شهادة ميد بنك 27.5% سنويًا.

- المدة 3 سنوات.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

- دورية الصرف ربع سنويًا.

شهادة بنك مصر

- العائد على شهادة بنك مصر 27.5% سنويًا.

- المدة 3 سنوات.

- دورية صرف العائد ربع سنويًا.

- الحد الأدنى للشراء ألف جنيه.

شهادة بنك التنمية الصناعية

- العائد على شهادة بنك التنمية الصناعية 27.25% سنويًا.

- الشهادة مدتها 3 سنوات.

- الحد الأنى لشراء الشهادة 100 جنيه.

- دورية صرف العائد ربع سنويًا.