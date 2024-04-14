بعائد سنوي يصل إلى 22%.. تفاصيل أعلى الشهادات الثلاثية في 5 بنوك

تقدم البنوك المصرية أنواع من الشهادات الادخارية التي تعد أداة استثمارية آمنة، إذ يتمّ ضمان رأس المال المستثمر بالإضافة إلى الفائدة، وتتنافس البنوك على تقديم سعر عائد تنافسي، بدوريات صرف متنوعة ومدد مختلفة من بينهم الشهادة الثلاثية أي مدة الـ3 سنوات.

ويوفر عدد من البنوك المصرية شهادات ثلاثية بدوريات صرف متنوعة سواء شهريًا أو سنويًا أو مدفوعة مقدما أو في نهاية الشهادة، ونرصد في السطور التالية أعلى الشهادات الادخارية مدة الـ3 سنوات وبعائد ثابت يصرف سنويًا في 5 بنوك مصرية، بحسب المواقع الرسمية للبنوك.

شهادة بنك الإمارات دبي الوطني

- الفائدة 22% سنويًا.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة مليون جنيه.

شهادة التجاري وفا بنك

- الفائدة 22%.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 20 ألف جنيه.

شهادة بنك قطر الوطني الأهلي QNB

- الفائدة 21.65%.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 500 ألف جنيه.

شهادة بنك التعمير والإسكان

- الفائدة 20%.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 100 ألف جنيه.

شهادة البنك الزراعي المصري

- الفائدة 19.5%.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة 1000 جنيه.