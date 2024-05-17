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أسعار الخضروات في الأسواق اليوم الجمعة 17-5-2024

كتب:

محمد متولي
08:01 ص | الجمعة 17 مايو 2024
الخضراوات في الأسواق

الخضراوات في الأسواق

استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 17-5-2024 في الأسواق المحلية، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى حسب الجودة والنوع، وترصد السطور التالية أسعار الخضروات بمختلف أنواعها في الأسواق المحلية، وفق أسعار سوق العبور.

أسعار الخضروات اليوم الجمعة

متوسط سعر كيلو الطماطم 5 جنيهات.

متوسط سعر كيلو البطاطس 11 جنيها.

متوسط سعر كيلو الليمون البلدي 21 جنيها.

متوسط سعر كيلو الملوخية 10 جنيهات.

متوسط سعر كيلو الليمون الأضاليا 4 جنيهات.

متوسط سعر كيلو الكوسة 8 جنيهات.

سعر كيلو البصل اليوم الجمعة

متوسط سعر كيلو البصل 8 جنيهات.

متوسط سعر كيلو الباذنجان الرومي 11 جنيها.

متوسط سعر كيلو البطاطا 12 جنيها.

متوسط سعر كيلو الجزر الأصفر 5 جنيهات.

متوسط سعر كيلو السبانخ 10 جنيهات.

متوسط سعر كيلو الفلفل الرومي 11 جنيها.

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