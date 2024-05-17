طريقة سحرية لتصليح باب فرن البوتاجاز.. خطوات بسيطة دون صنايعي

العيوب المتواجدة في باب البوتاجاز من المشكلات التي تواجه البعض، لأنها تؤدي إلى عدم تشغيله بكفاءة وبشكل جيد أو تلفه، لذا خلال السطور التالية نستعرض طريقة سحرية لتصليحه، حتي يتمكنوا من تسوية الطعام بداخلة بطريقة متميزة، وفقًا لما نشر في موقع «good house keeping» بخطوات سهلة وبسيطة، دون الحاجة إلى الاستعانة بأحد العاملين في تصليح البوتاجازات.

طريقة صيانة باب فرن البوتاجاز

- الخطوة الأولى: قم بفك باب الفرن، من خلال القضيبين على جانبي الباب من اليمين واليسار المصنوعين من الحديد، وقم بالضغط علي القضيبين لأسفل والخلف في وقت واحد والسحب للخلف حتى تتمكن من مرور السن المعقوف من البكرة و بعد ذلك يخرج القضيب القصير من مكانه.

- الخطوة الثانية: قم بفك السوستة وذلك من خلال خروج الفك من الفرن يتواجد مسماران في فرن البوتاجاز عند مكان الباب، وقم بفكهما من خلال مفك، بعد ذلك يتم سقوط السوستة.

تركيب السوستة

- الخطوة الثالثة: قم بتركيب السوستة الجديدة في نفس المكان القديم، وفي هذه المرحلة قم بتركيب باب الفرن وإعادته لطبيعته وتثبيت جميع المسامير التي قمت بفكها، بعد حمل باب الفرن على ويركب أحد الجانبين أولًا من خلال الضغط لأسفل والداخل وأيضا الجانب الأخر.

- الخطوة الرابعة: ضع كمية من الشحم الحراري على البكرة والقضيب، وافتح الباب واغلقه أكثر من مرة، للتأكد من أن القضيب السفلي، تم تركبيه في مكانه.