تحذير من أخطر 5 أدوية مهربة في الأسواق.. أبرزها لمرض القلب

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن 5 أدوية مهربة لا تخص السوق الدوائي المصري، خلال الربع الأول من العام الحالي، شملت أدوية تخص مرضي القلب والكلي والبنكرياس، ودواء يخص مرضي السكر وغيرها، يأتي ذلك في إطار حرص الهيئة على صحة وسلامة المواطنين، والحرص على صحة وسلامة المواطنين.

القائمة الكاملة للأدوية المهربة مجهولة المصدر

وجاءت القائمة الكاملة للأدوية الـ5 التي أعلنت عنها هيئة الدواء مهربة، على النحو التالي بالترتيب:

- دواء «Ozempic» وهو دواء يؤخذ على شكل حقن للسيطرة على مستويات السكر في الدم، وذلك لمرضي السكر من النوع الثاني، وحمل الدواء التشغيلة رقم «MP5B060».

- الدواء الثاني وهو لعلاج اضطرابات نخاع العظام، ويستخدم للكبار ويحمل التشغيلة رقم «KET05».

- الدواء الثالث «Gilenya»، ويستخدم التصلب المتعدد ويستخدم للأطفال والمراهقين.

- الدواء الرابع ويستخدم لمنع الإصابة بالعدوي التى يسببها فيروس التضخم للخلايا بعد عمليات زراعة القلب والكلي Valcyte® Tablets.

- الدواء الخامس جاء لمرطب جلدي شهير وهو «Bepanthen».

وأكدت هيئة الدواء في المنشورات الرسمية المتعلقة بالأدوية المهربة، أن هذه الأدوية يوجد احتمالية لأن تكون مجهولة المصدر، طبقًا لما أفادته الشركات، وأنه جارٍ المتابعة المستمرة نحو المستحضرات الحيوية وتوعية المواطنين، مطالبة بأنه في حال الشك في أي مستحضر حيوي منهم لابد من التواصل مع الهيئة بشكل رسمي، من خلال الخط الساخن أو الصيدلي.

أضرار الأدوية المهربة في السوق

ومن جانبه، قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنّ تناول أدوية مهربة يشكل خطرا كبيرا على صحة المواطن، بسبب أنها تكون مجهولة المصدر والإصدار.

وتابع «عوف» أنّ أضرار الأدوية مجهولة المصدر تؤثر على القلب والكلي والكبد وحساسية الجلد، لافتة إلى أهمية شراء المستحضرات الحيوية من الجهات المختصة فقط، وليس أي جهة أخري، مشيرًا إلى أن تفعله هيئة الدواء من هو قرار من منظمة الصحة العالمية، بشأن ضبط السوق الدوائي من خلال الحملات التفتيشية، التي تتم من فترة إلى أخرى على الصيدليات وغيرها.