جدول امتحانات الدبلوم الزراعي 2024 بنظام الـ5 سنوات في جميع التخصصات

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الدبلوم الزراعي 2024 بنظام الخمس سنوات، والمقرر أن تنطلق خلال أيام قليلة.

جدول امتحانات الدبلوم الزراعي 2024 نظام الخمس سنوات

ووفقًا لجدول امتحانات الدبلوم الزراعي 2024 نظام الخمس سنوات، المعتمد من الوزير، وأعلنته الوزارة بكافة المديريات التعليمية، على مستوى الجمهورية، فإن الامتحانات تنطلق بداية من الـ25 من مايو الجاري، وتستمر حتى الـ6 من يونيو المقبل.

وأتاحت الوزارة الرابط التالي (اضغط هنا) لتحميل الجداول، مشيرة إلى أن الامتحانات تبدأ الساعة 9 صباحًا.

وكانت مدارس الدبلومات الفنية الزراعية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدأت تسليم أرقام جلوس لطلاب الدبلومات الفنية الخميس الماضي 9 مايو، وذلك في إطار الاستعدادات الخاصة بأعمال امتحانات إتمام شهادة الدبلومات الفنية 2023/2024.

وأصدر الوزير رضا حجازي، قرارًا وزاريًا بتولي الدكتور محمد موسى عمارة رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، والدكتور عمرو بصيلة نائبًا لرئيس عام الامتحانات.