خبير مصرفي يتوقع تثبيت «المركزي» لأسعار الفائدة في اجتماع مايو

توقع الخبير المصرفي وليد عادل، تثبيت سعر الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري المقبل في 23 مايو 2024 من الشهر الجاري.

وأوضح «عادل» أنّ هناك عدة أسباب قد تدفع البنك المركزي المصري لاتخاذ قرار بتثبيت سعر الفائدة.

ويقدم وليد عادل من خلال «الوطن» أبرز الأسباب التي تؤدي إلى تثبيت أسعار الفائدة في السطور التالية.

معدل التضخم

يسعى البنك المركزي إلى الحفاظ على استقرار الأسعار ومنع ارتفاع التضخم الزائد، حيث يعد التضخم العالي ضارًا بالاقتصاد وقد يؤدي إلى تدهور القوة الشرائية للعملة.

النمو الاقتصادي المستقر

تشير البيانات الاقتصادية إلى وجود نمو اقتصادي مستدام ومستقر، مما يساعد البنك المركزي على تثبيت سعر الفائدة لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الاستثمار.

الاستقرار النقدي

يكمن ذلك حاليا في وجود استقرار في السيولة المالية والأسواق المالية، خاصة بعد استلام الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، ويهدف ذلك إلى توفير بيئة مستقرة للأعمال المصرفية والاستثمارية وتفادي الاضطرابات النقدية، وفقًا لقول وليد.

التوقعات الاقتصادية

ويكمن ذلك في التوقعات المستقبلية للاقتصاد المصري، والتي تدعم قرار تثبيت سعر الفائدة، بحسب الخبير المصرفي.

السياسات النقدية العالمية

ويظهر ذلك، بوضوح في اتجاه تثبيت البنك الفيدرالي الأمريكي لسعر الفائدة، خلال اجتماعه الأخير، وكذلك الاتجاه العام للفيدرالي الأمريكي لتثبيت أو خفض الفائدة خلال الاجتماعات القادمة.