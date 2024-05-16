مراقبة الأغذية تكثف حملاتها بالمرور على 158 منشأة غذائية بالدقهلية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بمحافظة الدقهلية، عن شن إدارة مراقبة الأغذية تحت إشراف دكتورة عبير عبد الغني وكيل المديرية للطب الوقائي، حملات تفتيشية على 158 منشأة غذائية في مختلف الإدارات بالدقهلية.

ضبط 43 منشأة غذائية دون ترخيص بالدقهلية

وأشار مكين في بيان، إلى أن الحملات أسفرت عن وجود 43 منشأة غذائية دون ترخيص تستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

تحرير 139 محضرا بالمخالفات الغذائية بالدقهلية

وأوضح مكين أن الحملات على المنشآت الغذائية بالدقهلية تمكنت من تحرير عدد من المحاضر وعمل عدة إجراءات كالآتي:

- تحرير 139 محضرا بالمخالفات

- سحب 87 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

- إعدام 740 كيلو من أغذية متنوعة و127 لتر عصائر وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

استمرار الحملات علي المنشآت الغذائية بالدقهلية

وشدد وكيل وزارة الصحة بالدقهلية على ضرورة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة، خاصة في المواد الغذائية التي تؤثر على سلامة المواطنين.