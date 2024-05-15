«القابضة للمياه» تدشن حملات توعية لترشيد الاستهلاك بمحافظة الشرقية

أعلنت الشركة القابضة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي تنظيم الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بالشركة فرع الشرقية حملة توعية واستطلاعات لآراء العملاء وتسجيل الشكاوى والاستفسارات بمدينة أبوكبير.

حملات التوعية ضرورية لنشر الوعي بين المواطنين

وقال المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، في تصريحات صحفية، إن حملات التوعية ضرورية لنشر الوعي بين المواطنين بضرورة ترشيد استخدام المياه والتعامل الأمثل مع شبكة الصرف الصحي، والتعريف بآليات التعامل مع الشكاوى والتظلمات من خلال الاتصال بأرقام الخط الساخن «125» من أي تليفون أرضى، الذي يعمل على مدار 24 ساعة.

حملات التوعية تصل لكل الفئات للتعريف بأهمية ترشيد المياه

واكد رئيس الشركة على أهمية الوصول لكافة الفئات لتوعيتهم نحو أهمية ترشيد المياه، لافتا إلى أن حملات التوعية بالشركة رسالة الشركة للحفاظ عل المياه وتحقيق أمن مائي مستدام للحفاظ على البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي.

وأشارت الشركة في بيان، إلى تنفيذ حملة أسماء فهيم مسؤول التوعية والمشاركة المجتمعية بفرع أبو كبير، لافتة إلى تجديد حصول محطة مشتول السوق الجديدة على الشهادة العالمية «الإدارة الفنية المستدامة TSM» بعد استيفاء المحطة لمتطلبات الشهادة واعتمادها من الجهة المانحة.