أستاذ علاقات دولية: كلمة الرئيس السيسي بالقمة العربية تحمل رسائل سياسية وعسكرية

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم بالقمة العربية، تُعطى رسائل أمنية وسياسية وعسكرية للعالم وللاحتلال الإسرائيلي، باعتبار أن هذه الكلمة تضع العالم الغربي أمام مسئولياته تجاه ما يحدث في قطاع غزة، وأيضًا تضع إسرائيل أمام المحاكمة من قبل العالم نتيجة ارتكابها الكثير من الجرائم، في حق الشعب الفلسطيني، وهي رسالة إنسانية بكل ما تحمل الكلمة من معنى.

كلمة الرئيس السيسي اليوم

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع على قناة «الحياة»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن كلمة الرئيس السيسي اليوم دليل قاطع على مكانة المواطن الفلسطيني، في قلب القيادة السياسية المصرية، وفي قلب الدولة المصرية، لأنه أشار بشكل قاطع إلى أن حياة الفلسطينيين بأي حال من الأحوال لا تقل عن حياة باقي الشعوب الأخرى، بل تزيد نتيجة ما عانته القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني على مدار 76 عامًا من النكبة.

رسائل حاسمة وصارمة

وتابع: «القيادة السياسية المصرية تعطي رسائل حاسمة وصارمة أن الدولة المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية، ولن تسمح بتصفيتها بأي حال من الأحوال على حساب دول الجوار، وبالتالي هذه الرسالة وصلت إلى الجانب الإسرائيلي، وتلقفها بشكل جيد، وهو يعلم أن كل كلمة تخرج من القيادة السياسية المصرية، هي كلمة واضحة ومؤكدة على مكانة القضية الفلسطينية، باعتبار أن الدولة المصرية هي الدولة المعنية الأولى بهذه القضية».