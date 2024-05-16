«طاقة النواب» تشيد بارتفاع إيرادات هيئة البترول إلى تريليون و598 مليار جنيه

ثمّن النائب خالد عبد المولى، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، دور قطاع الطاقة سواء الكهرباء أو البترول في المشاركة المجتمعية، خاصة حجم الاستثمارات والمشروعات بالموازنة الجديدة للدولة للسنة المالية 2024/2025

وأكّد «عبد المولى» في تصريحات لـ«الوطن» أنه خلال اجتماع اللجنة اليوم أكد على مراعاة جوده الأنفاق، وفقه الأولويات في أوجه الصرف.

ديوان عام وزارة البترول

وأشاد بمشروع موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية 2024/2025، التي تبلغ 13 مليارا و277 مليون جنيه، مقابل 13 مليارا و486 مليون جنيه العام المالي الجاري وبجملة استثمارات متوقعة 8 مليارات و810 ملايين جنيه، وبلغ إجمالي الفائض الذي يؤول إلي الخزانة العامة نحو 8 مليارات و453 مليون جنيه مقابل 12 مليارا و245 مليون جنيه.

الهيئة المصرية البترول

وأكد أن إجمالي موازنة الهيئة المصرية البترول للعام المالي الجديد، تصل إلى نحو 1 تريليون و716 مليار جنيه، فيما بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 163 مليارا و158 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد.

وأشار إلى أن الإيرادات المتوقعة بمشروع موازنة الهيئة العامة للبترول المالي الجديد تصل إلى 1 تريليون و598 مليار جنيه، مقابل 1 تريليون و327 مليار جنيه العام الجاري، فيما بلغت موازنة ديوان عام وزارة البترول للسنة المالية الجديدة 18 مليارا و277 مليون جنيه.

وقال أمين سر طاقة النواب، إن مشروع موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة يبلغ 18 مليار و706 مليون جنيه، فيما بلغت جملة الاستثمارات المقدرة بمشروع موازنة الديوان، خلال العام المالي الجديد، نحو 18.7 مليار جنيه مقابل 42 مليار العام المالي الجاري.