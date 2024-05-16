البحرين: ندعو لمؤتمر دولي للسلام بالشرق الأوسط

قال ملك البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، إن القمة العربية تنعقد اليوم وسط ظروف إقليمية ودولية بالغة التعقيد من حروب مدمرة ومآسٍ إنسانية مؤلمة، وتهديدات تمس أمتنا فى هويتها وأمنها وسيادتها ووحدة وسلامة أراضيها.

وتقدم «حمد»، خلال كلمته بالدورة الـ«33» للقمة العربية المقامة بالمنامة بمملكة البحرين، أمس، بعدد من المبادرات للإسهام فى خدمة القضايا الجوهرية لاستقرار المنطقة، وأولها الدعوة إلى مؤتمر دولى للسلام فى الشرق الأوسط، إلى جانب دعم الاعتراف الكامل بدولة فلسطين وقبول عضويتها فى الأمم المتحدة، إضافة إلى مقترح خاص بتوفير الخدمات التعليمية والصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات فى المنطقة.

وأكد أن مملكة البحرين تتطلع لتحقيق كل ذلك من خلال قنوات العمل العربى المشترك وشركائه الدوليين، متابعاً: «نجاحنا فى التقدم والبناء الحضارى سيجعل شعوب المنطقة تحظى بأجواء السلام الدائم وأن تعتاد الأمان وتنعم بجوهر التنمية الشاملة والقائمة على العدالة والمساواة وتعزيز حقوق الإنسان وحماية حرياته، آملين أن نصل بمشاوراتنا لما يُسهم فى إعادة التأسيس لحاضر مزدهر ومستقبل مشرق تستحقه أجيالنا القادمة».

وأوضح أن هذه المبادرات تمت بالتعاون العربى بمجال التكنولوجيا المالية والتحول الرقمى، مضيفاً: «نجدد العزم والأمل المشترك لمستقبل واعد لأمتنا العربية، وأتشرف بتسلم رئاسة القمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود».

ولفت إلى أنه «مع استمرار هذه المخاطر المحيطة بأمننا القومى العربى، تتزايد حدة المسئولية المُلقاة على عاتقنا لحماية مسيرتنا العربية المشتركة ولفتح صفحة جديدة من الاستقرار والتنمية، تُقربنا من تطلعاتنا المشروعة كقوة حضارية قادرة على فهم متطلبات العصر ومواكبة عجلة تقدمه».

واستطرد: «فى ضوء ما يتعرض له الشعب الفلسطينى الشقيق من إنكار لحقوقه المشروعة فى الأمن والحرية وتغيير المصير، تزداد حاجتنا لبلورة موقف عربى ودولى مشترك وعاجل، يعتمد طريقة تحاور والتضامن الجماعى لوقف نزف الحروب وإحلال السلام العادل كخيار لا بديل عنه، إن أردنا الانتصار لإرادتنا الإنسانية فى معركة السلام».

وواصل: «نجتمع اليوم من أجل فلسطين، مؤكدين أن مصلحة شعبها يرتكز على وحدة صفه كهدف منشود لا حياد عنه»، مشيراً إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية ستظل الممثل الشرعى لهذه الوحدة، مؤكداً أن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة سيأتى بالخير على الجوار العربى بأكمله، ليتجاوز أزماته وتتلاقى الأيادى من أجل البناء التنموى المتصاعد دعماً للأشقاء الفلسطينيين جميعاً، وشدد على ضرورة التوافق على اعتماد خيار السلام كخيار استراتيجى لا غنى عنه لصون مسيرتنا الإنسانية وتأمين وصولها.