موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 الترم الثاني بمحافظة الفيوم

يترقب آلاف التلاميذ، موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 في محافظة الفيوم، والتي انتهت يوم الثلاثاء المنصرم الموافق 14 مايو الجاري، فيما تكثف مختلف المدارس من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، تمهيدًا لإعلان النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة.

ومن المقرر إعلان نتيجة الصف الرابع بالألوان وهي الأزرق والأخضر والأصفر والأحمر، إذ يشير كل لون إلى مجموع معين ومستوى معين للطالب.

وفي السطور الآتية، تستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 في محافظة الفيوم، وموعد ظهورها، فضلًا عن تقديرات الصف الرابع الابتدائي، ودلالات الألوان الأربعة في النتيجة.

موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

وحول موعد ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بمحافظة الفيوم، كشفت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» عن أنّه من المقرر إعلان الإجراءات الواجب إتباعها لإعلان نتائج صفوف النقل يوم السبت المقبل.

وأوضحت أنّه من المقرر إعلان تفاصيل النتيجة يوم السبت، سواء من خلال التعرف على نتيجة الصف الرابع الابتدائي بالاسم 2024 أو رقم الجلوس، أو سيجرى إعلانها في كل مدرسة على حده أولا.

استمرار أعمال التصحيح والمراجعة

وأشارت إلى أنّ أعمال التصحيح مستمرة داخل كل مدرسة بمحافظة الفيوم، وتختلف أعمال التصحيح من مدرسة لأخرى، إذ أوشكت بعض المدارس على إعلان النتائج، بينما ما تزال أعمال التصحيح مستمرة في مدارس أخرى.

تقديرات الصف الرابع الابتدائي 2024

وفيما يخص تقديرات الصف الرابع الابتدائي 2024 فإنّه يجري تحديد النتيجة من خلال أربعة ألوان، يشير كل منهم إلى مستوى ودرجات محددة، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان سابق لها.

ألوان درجات نتيجة الصف الرابع الابتدائي

وفيما يخص ألوان درجات نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 فإنّها تكون كالآتي:

اللون الأزرق.. يشير إلى حصول الطالب على درجة تتراوح من 85 وحتى 100%، أي أنّه فاق كل التوقعات.

اللون الأخضر.. يشير إلى حصول الطالب على درجة تتراوح بي 65% وحتى 85%، وأنّه اكتسب المهرات المطلوبة.

اللون الأصفر.. ويشير إلى أنّ الطالب حصل على درجة تتراوح من 50% وحتى 65%، ويحتاج لبعض الدعم.

اللون الأحمر، يشير إلى أنّ الطالب حصل على نتيجة أقل من 50%، ولم يتمكن من اكتساب المهارات اللازمة.