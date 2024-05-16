نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة القليوبية بـ«بالألوان»

اعتمدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 بـ«بالألوان»، إذ بدأت بالظهور في بعض المدارس، بينما لازالت أعمال التصحيح مستمرة في أخرى.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة القليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية لـ«الوطن» أن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة القليوبية ستكون متاحة على موقع المديرية الرسمي، حيث يجري إعلانها وتسليمها للطلاب وأولياء الأمور بالمدارس تباعا.

ومن المقرر فتح باب التظلمات على النتيجة بالإدارات التعليمية عقب تسليم المدارس نسخ النتيجة، إذ يتقدم ولي الأمر بطلب ودفع الرسوم ثم مراجعة الدرجات وإخطار الطالب وولي الأمر بنتيجة الفحص وتعديل النتيجة في حال وجود درجات مستحقه له.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه يمكن الحصول على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2024 محافظة القليوبية من خلال موقع مديرية التربية والتعليم الرسمي من هنا والذي يتيح الحصول عليها بالألوان وفق النظام الجديد وطبقا للقرارات الوزارية المنظمة للامتحانات في هذه المرحلة، لافتة إلى أن الألوان بديل للدرجات وهي كالتالي :

- الأحمر من صفر إلى 50: التقدير يعني لم يتقن المعارف

- الأصفر من 50 إلى 65: التقدير يعني التلميذ في حاجة لدعم

- الأخضر من 65 إلى 85: التقدير يعني التلميذ «امتلك المعارف»

- الأزرق من 85 إلى 100: التقدير يعني فاق التوقعات