برلماني: الرئيس السيسي كشف خطورة تخلي النظام الدولي عن دوره الحقوقي

قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال القمة العربية الـ33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة، وضعت العالم أمام مسؤولياته تجاه ما يحدث في غزة من انتهاكات للقوانين الدولية والإنسانية، وتعدٍ صارخ على حقوق الشعب الفلسطيني.

النظام الدولي

أكد وهبة في بيان اليوم، أن الرئيس السيسي كشف خطورة تخلي النظام الدولي عن دوره الحقوقي والإنساني، في ترك زمام الأمور إلى ما هي عليه في الأراضي الفلسطينية، وتمادي العدوان الإسرائيلي، في ممارساته الغاشمة بالإبادة الجماعية، ومحاولة فرض مخطط التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، ما سيكون له تبعاته السلبية أمنيا ليس على استقرار المنطقة فقط، وإنما على سلام واستقرار العالم أجمع.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسي كشف للعالم، جهود مصر في دعم استقرار المنطقة، حيث حملت على عاتقها مهمة إنقاذ المنطقة من السقوط في هاوية عميقة في ظل ظروف استثنائية، وقادت جهود دولية لدعم مسار المفاوضات بين أطراف الصراع، لوقف إطلاق النار، والعمل على مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة، مؤكدا أن حياة الفلسطينيين لا تقل أهمية عن حياة الآخرين ومن حقهم الحصول على دولتهم.

تحذيرات الرئيس السيسي

ونوه وهبة بضرورة النظر إلى تحذيرات الرئيس السيسي بشأن حياة الفلسطينيين، بعين الاعتبار والضرورة، كونها لا تقل أهمية عن حياة الآخرين ومن حقهم الحصول على دولتهم، وتعزيز جهود زيادة معدل إيصال المساعدات الإغاثية للشعب الفلسطيني، حتى تتم عملية السلام الشامل في المنطقة.