تفاصيل نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني في محافظة الفيوم

أيام قليلة تفصلنا عن ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني في محافظة الفيوم، إذ تكثف مختلف المدارس أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، لسرعة إعلان النتيجة للطلاب، وذلك بعدما انتهت يوم الثلاثاء الماضي بأداء مادة العلوم، فيما يترقب آلاف الطلاب والطالبات إعلان النتيجة ليبتهجوا بدرجاتهم ومجهودهم ويتمكنون من قضاء الإجازة بسعادة.

وتنشر «الوطن»، في السطور الآتية، تفاصيل نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظة الفيوم، ومعنى الألوان في نتيجة الصف الخامس الابتدائي بالتفصيل.

نتيجة الصف الخامس الابتدائي

وأوضحت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة الفيوم لـ«الوطن»، إنّ ظهور نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني، يختلف من مدرسة لأخرى، إذ تختلف أعمال التصحيح في كل مدرسة وفقًا لظروف كل مدرسة على حدة، بينما تكثف كل المدارس من أعمال التصحيح والرصد والمراجعة، لإعلان النتيجة.

رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024

وفيما يخص رابط نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظة الفيوم، فإنّه من المقرر أن يتم إعلان تفاصيل موعد والإجراءات الخاصة بإعلان نتيجة الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، يوم السبت المقبل.

وأشارت إلى إنّه سيجرى يوم السبت، إيضاح كيفية إعلان النتيجة سواء داخل كل مدرسة على حدة، أو من خلال رابط إلكتروني تخصصه المديرية لجميع نتائج صفوف النقل.

موقع وزارة التربية والتعليم للصف الخامس الابتدائي

ويمكن لطلاب وطالبات الصف الخامس، معرفة كل ما يريدونه والحصول على كافة الخدمات التعليمية من خلال موقع وزارة التربية والتعليم للصف الخامس الابتدائي وذلك من خلال الضغط «هنا».

معنى الألوان في نتيجة الصف الخامس الابتدائي

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإنّ معنى الألوان في نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 الترم الثاني والتي يتم تقديرها من خلال 4 ألوان فإنّها تكون كالآتي:

- اللون الأزرق يعني أن الطالب فاق كل التوقعات، وحصل على درجات أعلى من 85%.

- اللون الأخضر يعني أن الطالب اكتسب المهارات المطلوبة، وحصل على درجة أعلى من 65% وأقل من 85%.

- اللون الأصفر يعني أن الطالب يحتاج إلى الدعم، وقد حصل على درجة أعلى من 50% وأقل من 65%.

- اللون الأحمر يعني أن الطالب لم يكتسب أي مهارات، وحصل على نتيجة تبدأ من 0% وحتى 50%.