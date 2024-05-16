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نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة القليوبية بالمدارس

كتب:

حسن صالح
08:43 م | الخميس 16 مايو 2024
امتحانات - صورة أرشيفية

امتحانات - صورة أرشيفية

أعلنت مديرية التعليم أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 بمحافظة القليوبية في المدارس فور انتهاء الكنترول من أعمال الرصد والمراجعة بجانب إمكانية الحصول عليها على رابط موقع المديرية الرسمي حيث جري الانتهاء من تصحيح الامتحانات والمراجعة الدقيقة للأوراق الامتحانية 

تستعرض «الوطن» نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة القليوبية حيث يتم توافر النتيجة بالمدارس ورفعها على موقع مديرية التعليم الرسمي للحصول عليها إليكترونيا وفي المدارس دون التقييد بالمصروفات ثم يتم فتح باب التظلمات علي النتيجة بالإدارات التعليمية 

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024

أشارت وكيل وزارة التعليم أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 في محافظة القليوبية يتم إتاحتها من خلال الموقع الرسمي للمديرية على الانترنت فور رفعها من هنا 

أوضحت انه عقب إعلان نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 بمحافظة القليوبية يمكن لأولياء الأمور والطلاب التظلم علي النتيجة بالإدارات التعليمية من خلال الخطوات التالية: 

- التقدم من ولي الأمر بطلب

 - دفع الرسوم بالإدارة التعليمية 

 - مراجعة الدرجات

 - إخطار الطالب وولي الأمر بنتيجة الفحص

 - تعديل النتيجة في حال وجود درجات مستحقه له

نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة القليوبية 

أوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم ل«الوطن» أن نتيجة الصف الخامس الابتدائي 2024 محافظة القليوبية تظهر في المدارس فور انتهاء أعمال كنترول كل مدرسة وتظهر بالألوان وفق الإجراءات الوزارية المنظمة للامتحانات في هذه المرحلة مشيرة أن الألوان بديل للدرجات وهي كالتالي: 

- الأحمر من صفر إلى 50: التقدير يعني لم يتقن المعارف

- الأصفر من 50 إلى 65: التقدير يعني التلميذ في حاجة لدعم

- الأخضر من 65 إلى 85: التقدير يعني التلميذ «امتلك المعارف»

- الأزرق من 85 إلى 100: التقدير يعني فاق التوقعات 

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