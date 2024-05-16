نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظة الفيوم.. بالألوان

بدأ العد التنازلي على ظهور نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظة الفيوم وما زالت أعمال التصحيح مستمرة بجميع المدارس، وذلك عقب انتهاء الامتحانات يوم الثلاثاء المنقضي والموافق 14 مايو الجاري، وذلك تمهيدًا لإعلان النتيجة للتلاميذ، لكي يتمكنوا من الاستمتاع بالإجازة وهم مطمئنين دون شعور بالقلق طويلًا حيال النتيجة.

وتوضح «الوطن» في السطور الآتية كل ما تريد معرفته عن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظة الفيوم، وموعد ظهورها، وطريقة الحصول عليها في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها للتلاميذ وأولياء أمورهم في كل مكان.

نتيجة الصف السادس الابتدائي

وتستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، لإعلان إجراءات إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني محافظة الفيوم بحسب الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، حيث يجرى تحديد طريقة إعلان النتيجة سواء من خلال رابط إلكتروني أو داخل كل مدرسة.

تكثيف أعمال التصحيح والمراجعة

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الفيوم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ كل مدرسة تختلف عن الأخرى في أعمال التصحيح، ولكن جميع المدارس تكثف من أعمال التصحيح لتتمكن من إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 الترم الثاني.

كم مجموع الصف السادس الابتدائي 2024؟

ويبلغ مجموع الصف السادس الابتدائي الترم الثاني 2024 في المادة الواحدة 100 درجة تنقسم نصفين 50 للترم الأول و50 للترم الثاني وفقًا لما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في بيان سابق لها، ويجرى إعلان النتيجة بتقييم الألوان الأربعة، حيث يعني اللون «الأزرق» إنّ الطالب حصل على أكثر من 85%، بينما يعني اللون «الأخضر» إنّه حصل على مجموع يتراوح من 65% وحتى 85%، بينما يعني اللون «الأصفر» إنّ الطالب حصل على درجة تقع بين 50% وحتى 65%، فيما يشر الأحمر إلى الحصول على أقل من 50%.