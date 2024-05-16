نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة القليوبية.. اعرف نتيجتك

أعلنت مديرية التعليم بمحافظة القليوبية، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 ستظهر تباعا في كل مدرسة وإدارة تعليمية على حده، عقب انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة ورصد الدرجات، على أن تعلن بالألوان وفق النظام الحديث للمرحلة الابتدائية.

تستعرض «الوطن» نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة القليوبية، حيث تتوافر النتيجة بالمدارس ورفعها على موقع مديرية التعليم الرسمي للحصول عليها إليكترونيا، ثم فتح باب التظلمات بالإدارات التعليمية المختلفة.

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة القليوبية

وأوضحت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية لـ«الوطن»، أن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 محافظة القليوبية ستظهر في المدارس فور انتهاء أعمال كنترول كل مدرسة وتظهر بالألوان وفق الإجراءات الوزارية المنظمة للامتحانات في هذه المرحلة، مشيرة إلى أن الألوان بديل للدرجات وهي كالتالي :

- الأحمر من صفر إلى 50: التقدير يعني لم يتقن المعارف

- الأصفر من 50 إلى 65: التقدير يعني التلميذ في حاجة لدعم

- الأخضر من 65 إلى 85: التقدير يعني التلميذ «امتلك المعارف»

- الأزرق من 85 إلى 100: التقدير يعني فاق التوقعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024

وأشارت وكيل وزارة التعليم إلى أن نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 في محافظة القليوبية ستتاح من خلال الموقع الرسمي للمديرية علي الانترنت فور رفعها من هنا

وأكدت أنه عقب إعلان نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 بمحافظة القليوبية يمكن لأولياء الأمور والطلاب التظلم على النتيجة بالإدارات التعليمية من خلال الخطوات التالية :

- التقدم من ولي الأمر بطلب

- دفع الرسوم بالإدارة التعليمية

- مراجعة الدرجات

- إخطار الطالب وولي الأمر بنتيجة الفحص

- تعديل النتيجة في حال وجود درجات مستحقه له