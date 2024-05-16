يوسف زيدان: «تكوين» تهتم بإعادة بناء المفاهيم العامة وتطوير النظرة للفن والتاريخ

قال الكاتب والروائي يوسف زيدان، أن الثقافة تُصلح ما أفسدته السياسة، لأن الثقافة تعمل على المشترك الموجود بين الناس، موضحا أن مؤسسة تكوين، تهتم بإعادة بناء المفاهيم العامة، وتطوير النظرة للفن والتاريخ.

وأوضح «زيدان» خلال حواره مع الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، ببرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «ON»، قائلًا: «يعني مثلا احنا علاقتنا مقطوعة مع إيران من قد أيه؟، أنا عندي كمية أعمال مُترجمة وتترجم للغة الفارسية، وهناك احتفاء كبير جدًا بها، أظن 4 أو 5 روايات، والكتاب الكبير الشامل فى الصناعة الطبية، وهو مكون من 30 جزء، وبالتالي استطاعت الثقافة أن تتجاوز الخلاف السياسي، وتعمل جسر بين البلاد بشكل غير رسمي».

وتابع: «مؤسسة تكوين أو المنتدى دا، غير رسمي وغير حكومي، علشان يتحرك في المجال الثقافي العام، يهتم برسائل عقلانية، وطريقة التفكير، وإعادة بناء المفاهيم العامة، وتطوير النظرة للفن والتاريخ، كتير من الناس تحمسوا لهذه الفكرة، منهم أصدقاء ورجال أعمال، وهى عبارة عن ندوات، ونشجع الشباب للحديث».