نشاط مكثف للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.. احتفالات ورسامات

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية نشاطا مكثفا بالتزامن مع الأسبوع الثاني من الخماسين المقدسة، التي بدأت من عيد القيامة المجيد تنتهي بصوم الرسل 2024، وفقا للاعتقاد الكنسي.

أنشطة الكنائس في إيبارشيات الكرازة المرقسية

وسلط المركز الإعلامي للكنيسة الضوء على أبرز أنشطة الكنائس في إيبارشيات الكرازة المرقسية وسط احتفالات الكنيسة بالخماسين ورفع الأصوام في تلك الأيام، وفقا للاعتقاد الكنسي.

ففي القدس، أقيمت صلوات رهبنة اثنين من طالبي الرهبنة بدير القديس الأنبا أنطونيوس بالقدس، ممن أنهوا فترة الاختبار الرهباني بالدير.

صلى صلوات الرهبنة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسي الأورشليمي والشرق الأدنى ورئيس الدير، وشاركه الأنبا يسطس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر ومجمع الآباء الرهبان، والراهبان الجديدان، هما «الراهب كيرلس الأورشليمي، الراهب أبانوب الأورشليمي».

وفي حلوان صلى الأنبا ميخائيل أسقف حلوان والمعصرة والتبين و15 مايو، القداس الإلهي، بكنيسة السيدة العذراء والبابا أثناسيوس الرسولي بمدينة 15 مايو، بمناسبة عيد نياحة وفاة البابا أثناسيوس، وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة عدد من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة ابصالتس، ومجموعة أخرى برتبة أغنسطس، ثم طيّب رفات البابا أثناسيوس الرسولي الموجودة بالكنيسة.

أنشطة كنيسة السيدة العذراء الأثرية بكفر عبده

وفي بنها دشن الأنبا مكسيموس، مطران إيبارشية بنها وقويسنا، كنيسة الثلاثة فلاحين شهداء إسنا بكنيسة السيدة العذراء الأثرية بكفر عبده التابعة للإيبارشية.

كما أقامت الكنيسة الذكرى السنوية لنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا برسوم الأسقف العام، الذي تنيح في4 مايو 1986، ونُقل جسده لكنيسة السيدة العذراء الأثرية بكفر عبده عام 2016، ومنذ ذلك التاريخ أصبح يُقام له تذكار سنويًا بالكنيسة بحضور أولاده من إيبارشيات السودان، حيث خدمهم نيافته في أثناء فترة رهبنته.