17 مسرحية شارك فيها الزعيم عادل إمام بينها مدرسة المشاغبين.. اعرفها

84 عامًا تمر اليوم على ميلاد الفنان الكبير عادل إمام، باعتباره من مواليد 17 مايو 1940، وأصبح مناسبة سنوية يحتفل بها جمهوره وأصدقاؤه من داخل وخارج الوسط الفني للتعبير عن محبتهم تجاه الزعيم الذي تربّع على عرش الفن على مدار أكثر من 60 عامًا.

قدّم عادل إمام على مدار مشواره الفني الذي بدأه في ستينيات القرن الماضي ما يزيد على 160 عمل ما بين مسرح وسينما وتليفزيون وإذاعة، منها أعمال ظهر خلالها بأدوار ثانوية ومساحات مختلفة حتى حظى بالبطولة المطلقة وتصدّر اسمه الأفيشات والتترات.

فيما يخص الأعمال المسرحية، شارك عادل إمام في نحو 17 مسرحية أبرزها في فترة الستينيات: ثورة قرية 1962 إخراج حسين كمال، أنا وهو وهي 1963 إخراج عبدالمنعم مدبولي، وفي نفس العام مسرحية قصر الأحلام من إخراج محمود مرسي، بحسب القائمة التي أعدها الناقد أشرف غريب ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح المصري في الدورة الـ16.

فترة الستينيات

وفي عام 1964 شارك في مسرحية أنا فين وإنتي فين من إخراج فؤاد المهندس، وقدم معه كذلك بعدها بعام مسرحية حالة حب، ومع المخرج سعد أردش قدم مسرحية تالنصابين عام 1966، وفردة شمال 1967 مع عبدالمنعم مدبولي، ومع المخرج كمال ياسين 1968 قدم مسرحية ذات البيجاما الحمراء، وفي نهاية الستينيات قدم مع المخرج عبدالمنعم مدبولي مسرحية سري جدا جدا، وغراميات عفيفي مع المخرج نور الدمرداش.

مرحلة السبعينيات

وفي مرحلة السبعينيات قدّم مسرحية حصة قبل النوم عام 1971 من إخراج فؤاد المهندس، وقصة الحي الغربي عام 1972 مع جلال الشرقاوي، وقدم معه كذلك بعدها مسرحية مدرسة المشاغبين، وشاهد ماشافش حاجة عام 1976 من إخراج هاني مطاوع.

نهاية القرن العشرين

ومع نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات، قدّم عادل إمام مسرحية الواد سيد الشغال من إخراج حسين كمال 1989، والزعيم من إخراج شريف عرفة 1993، وآخر أعماله المسرحية كانت بودي جارد عام 1999 من إخراج نجله رامي إمام.