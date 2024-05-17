بذكرى وفاتها.. محطات فنية في حياة وردة الجزائرية (فيديو)

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «في ذكرى وفاتها .. محطات فنية في حياة وردة الجزائرية».

تحل اليوم السابع عشر من مايو ذكرى وفاة المطربة الكبيرة وردة الجزائرية التي رحلت عن عالمنا عام 2012 بعد رصيد فني وغنائي كبير.

وُلدت وردة لأبٍ جزائري وأم لبنانية وجاءت إلى مصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة الذي قدمها في أول بطولاتها السينمائية المظ وعبده الحامولي.

بدأت الفنانة الجزائرية الراحلة حياتها الفنية منذ الصغر وانطلقت في الغناء منذ نعومة أظافرها، حيث كانت تقدم في فرنسا العديد من أغنيات ام كلثوم ومحمد عبدالوهاب وعبدالحليم حافظ.

وكان يشرف على تعليمها الغناء المغني التونسي الراحل الصادق ثريا في نادي والدها بفرنسا، حتى أصبح لها فقرة خاصة بالنادي وقدمت فيها أغنيات كثيرة من زمن الفن الجميلة.