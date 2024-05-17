آخر كلمات الإعلامي الرياضي أحمد نوير قبل رحيله.. لحق بوالدته بعد 4 أشهر

خيم الحزن على الوسط الرياضي بعد وفاة الإعلامي أحمد نوير، مراسل بي إن سبورت، ونعته زوجته عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت آخر منشوراته يتحدث فيها عن «نعمة الصحة»، بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة.

ذكرت زوجة أحمد نوير، أن سبب وفاته هو تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، لتصعد روحه إلى السماء بعد أيام قليلة، معلقة عبر صفحته الرسمية «فيسبوك» «توفي إلى رحمة الله زوجي الغالي أحمد نوير، والصلاة عليه بمسجد الصديق بشيراتون، عقب صلاة الجمعة».

أحمد نوير أحد أبرز الوجوه المعروفة بالوسط الفني

نعى الإعلامي أحمد شوبير، أحمد نوير مراسل بي إن سبورت، وأحد أبرز الوجوه المعروفة لجماهير كرة القدم، بعد وفاته إثر وعكة صحية مفاجئة، «خالص العزاء في وفاة الزميل أحمد نوير، مراسل قنوات بي إن سبورت، إنا لله وإنا إليه راجعون».

وفاة والدة أحمد نوير منذ 4 أشهر

منذ 4 أشهر كان «نوير» يعيش حالة حزن شديدة، بعد وفاة والدته في 30 يناير الماضي، ودعا لها بالرحمة والمغفرة، عبر صفحته الرسمية «إنا لله و إنا إليه راجعون، أمي الحبيبة في ذمة الله، أسألكم الدعاء لها بالرحمة والمغفرة، وإن يسكنها الله فسيح الجنان، هتوحشيني يا أمي».