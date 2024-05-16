ظاهرة جوية في هذه المناطق غدا.. «الأرصاد» توضح كيفية التعامل معها

موجة حارة تعد الأطول في فصل الربيع، تشهدها البلاد في الفترة الحالية، تسببت في ارتفاع درجات الحرارة، فضلا عن حدوث نشاط للرياح على عدة مناطق، منها القاهرة الكبرى والوجه البحري وسيناء وعلى شمال الصعيد، والسواحل الشمالية، وفقا لما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أنها قد تستمر في طقس الغد ولأكثر من أسبوع، محذرة من التعرض المباشر للشمس.

قال الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، وعضو الجمعية المصرية للحساسية لـ«الوطن»، إن الموجة الحارة بدأت من اليوم بشكل خفيف وتزداد تدريجيا، حيث تصل درجات الحرارة إلى نحو 34 درجة مئوية، مشيرا إلى أن تشهد البلاد غدا، نشاط رياح يكون مثيرا للأتربة على مناطق من جنوب سيناء ومناطق من شمال وجنوب الصعيد، حيث قد تصل سرعة الرياح إلى 40 كم/ الساعة.

استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية

أشار إلى استمرار اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر، بسبب نشاط الرياح، وأيضا تشهد مناطق خليج السويس وخليج العقبة نشاط للرياح تصل سرعة لأكثر من 60 كم/ساعة، مضيفا أنهم غير مؤهلين لأعمال الصيد في الأيام الحالية، وأيضا غير مؤهلين للسباحة لذلك يجب توخي الحذر.

التعامل مع الظاهرة الجوية

نصح «القياتي»، بتوخي الحذر أثناء حدوث نشاط الرياح، حيث يجب على الأشخاص عدم ركن السيارات بجانب الأعمدة المرورية وأسفل الأشجار واللوحات المعدنية، والقيادة بهدوء في حال وجود أتربة ورمال مثارة.

ونصح المواطنين الذين يصطفوا على الشواطئ مثل خليج السويس وخليج العقبة، بتوخي الحذر وعدم نزول البحر بسبب ارتفاع الأمواج، وأيضا بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وذلك لأن الموجة الحارة تكون أول موجة طويلة خلال فصل الربيع، فقد تستمر لمدة أسبوع أو أكثر.

ويجب على المواطنين أيضا، عدم التعرض للشمس لفترات طويلة، لتجنب الإصابة بالاحتباس الحراري، ويجب على عمال النظافة وغيرهم من الأشخاص الذين تتطلب طبيعة عملهم التعرض للشمس، ارتداء الغطاء الواقي للرأس، وشرب كميات كبيرة من المياه والسوائل طوال اليوم.