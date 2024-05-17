استعدادات مكثفة لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 بالجيزة غدا

اجتمع أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، مع مدراء عموم الجيزة والموجهين المقيمين وبحضور أعضاء إدارة المتابعة بالمديرية وشئون الطلبة والتعليم العام والتعليم الخاص، لوضع اللمسات الأخيرة لامتحانات نهاية العام الدراسي التي تنطلق غدا على مستوى المحافظة.

تعليمات لجان امتحانات الإعدادية بالجيزة

وشدد مدير التربية والتعليم بالجيزة، خلال الاجتماع، على بعض التعليمات الهامة كما يلي:

- الالتزام بتفعيل غرفة العمليات في الإدارات التعليمية والتبليغ عن أية مشكلة أو عقبات للوصول للحلول بأقصى سرعة ممكنة.

- في حال وجود أمر طارق يستدعي تدخل أو أخذ رأي المديرية يتم الاتصال فورا بغرفة عمليات المديرية.

- المتابعة الميدانية للجان ومواجهة أي مشكلات والتصدي لها وإبلاغ غرفة عمليات المديرية.

- التنبيه على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية والإضاءة الكافية باللجان.

- التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسلمها من مراكز توزيع الأسئلة وحتى وصولها إلى لجان السير.

- التنبيه بالمحافظة على سلامة أوراق الإجابة بعد الانتهاء من الامتحان وسرعة تسليمها إلى لجان النظام والمراقبة.

- متابعة أعمال تقدير الدرجات أولا بأول والتأكد من الانتهاء منها في الوقت المحدد ومتابعة نسبة المواد وإبلاغها فورا إلى شؤون الطلبة.

- تعقيم اللجان وتوفير النظافة اللازمة لدورات المياه بصورة مستمرة يوميا لحماية الطلاب واتباع كافة الإجراءات الاحترازية.

- سرعة تجميع الإحصاء من المراحل وغرفة العمليات في أسرع وقت مع مراعاة السرعة والدقة.

- إعداد خطة لزيارة جميع اللجان أثناء انعقاد الامتحان لحل المشاكل التي تطرق وتزويدها بالأعداد اللازمة من المراقبين والملاحظين بما لا يتجاوز المعدلات المسموح بها.

- تعليق لوحات إرشادية لإرشاد الطلاب للجان وتسهيل دخولهم.

- التأكيد على التعاون بين الإدارات ورؤساء لجان النظام والمراقبة وتوفير الاحتياجات اللازمة لكل لجنة نظام من أدوات وغيره وتسهيل مهمتهم.

- المراقب المقيم عضو من أعضاء غرفة العمليات بالإدارة المكلف بها.

- الالتزام بحضور واستلام صناديق أوراق الأسئلة يوميا من مركز توزيع الأسئلة بمديرية التربية والتعليم بالجيزة.

- الالتزام بضرورة حضور فتح صناديق أوراق الأسئلة بمقر مركز توزيع الأسئلة بالإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.

- الإشراف ومتابعة توزيع مظاريف الأسئلة على اللجان داخل الإدارة المكلف كمراقب مقيم بها.

- متابعة وجود المراقبين المقيمين بلجان الإدارة المكلف بها أثناء استلام مظاريف الأسئلة من مركز توزيع الاسئلة بالإدارة.

- التنبيه على ضرورة توفير الأجواء المناسبة لإجراء الامتحانات وتوفير الأمن والراحة النفسية والإضاءة الكافية باللجان.

- التعامل بحرص شديد مع أوراق الأسئلة عند تسلمها من مراكز توزيع الأسئلة وحتى وصولها إلى لجان السير واتباع إجراءات أمنية مشددة لسلامة اوراق الأسئلة ومراجعة خطوط السير مع المدير العام

تفتيش الطلاب جيدا قبل دخولهم للجان

كما أكد سلومة ضرورة التنبيه بشدة على عدم اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة حتى وإن كانت مغلقة داخل اللجان وكذلك السماعات اللاسلكية والساعات الإلكترونية أو أي وسيلة من وسائل الغش ولا تهاون مع المخالفين للتعليمات