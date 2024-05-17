سعر البصل اليوم الجمعة 17-5-2024.. اعرف الأبيض والأحمر بكام

سجل سعر البصل اليوم الجمعة 17-5-2024، نحو 8 جنيهات في الكيلو للمستهلك، بحسب الأسعار المعلنة في الأسواق وفق حديث حسين أبو صدام نقيب الفلاحين للوطن، موضحًا أن محصول البصل الجديد كان جيدًا وأسهم في تراجع سعر البصل بشكل كبير في الأسواق.

سعر البصل اليوم

وأضاف أبو صدام في حديثه لـ«الوطن» أن سعر البصل اليوم وصل إلى أدنى مستوى له، وأن سعر البصل في سوق الجملة سجل 5 جنيهات في الكيلو وذلك لمن يشتري كمية أقلها جوال وزنه 50 كيلو أمام البيع للمستهلك يصل سعر الكيلو نحو 8 جنيهات وهو البصل الأبيض الجديد في حين سعر سعر البصل الأحمر القديم نحو 9 جنيهات للجملة و12 جنيهًا للمستهلك.

زيادة إنتاجية الفدان

وأضاف نقيب الفلاحين أن وفرة المعروض من البصل بكميات كبيرة أسهمت في تراجع الأسعار إلى أدنى مستوى لها رغم أن تصدير البصل قائمًا، ولا يوجد عليه أي حظر، وأن زيادة انتاجية الفدان وفرت الخير الكثير على الفلاحين والدولة من خلال التصدير وتوفير العملة الصعبة.

الرقابة على الأسواق

تشن أجهزة الدولة الرقابية حملات موسعة على الأسواق لضبط الأسعار والتأكد من البيع بالتسعيرة المقررة من قبل الحكومة والشعبة العامة للخضراوات في الغرفة التجارية، وفي حالة رصد مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.