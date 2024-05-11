أسعار البصل اليوم في سوق العبور.. الكيلو يسجل 5 جنيهات

سجلت أسعار البصل اليوم في سوق العبور، استقراراً نسبياً والذي تتوافر فيه جميع المنتجات من الخضروات والفاكهة بشكل جيد في الأسواق.

أسعار البصل اليوم في سوق العبور

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسعار البصل اليوم في سوق العبور، بجانب مختلف أنواع الخضروات، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب سوق العبور اليوم.

أسعار الخضروات اليوم في سوق العبور

- يتراوح سعر كيلو الطماطم اليوم ما بين 3 و5.5 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 5 إلى 12 جنيها.

- فيما تتراوح أسعار البصل اليوم في سوق العبور ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 7 إلى 11 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 2.5 إلى سعر 4.5 جنيه.

- يتراوح سعر كيلو الفاصوليا ما بين 8 إلى 16 جنيها.

أسعار الباذنجان اليوم

- يتراوح سعر كيلو الباذنجان البلدي ما بين 4 إلى 10 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي ما بين 5 إلى 7 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض ما بين 9 إلى 13 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي البلدي ما بين 6 الي 12 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل الرومي صوب ما بين 6 إلى 12 جنيها.

- يتراوح سعر الفلفل الحامي البلدي ما بين 4 إلى 9 جنيهات.