شركات السياحة تقدم خدمات إضافية للحجاج بعقد جديد.. اعرف التفاصيل

بدأت العديد من شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج فئة «5 نجوم»، في إبرام عقد خارجي مع من يرغب من حجاجها يشمل تقديم عددًا من الخدمات الإضافية.

ووفقا لمصدر بشركات السياحة، فإن هذا العقد يشمل تقديم وجبة غذائية إضافية خلال إقامة الحجاج بمكة المكرمة والمدينة المنورة، لتصبح 3 وجبات في اليوم بنظام البوفية المفتوح، بدلا من وجبتين، فضلًا عن تحسين مستوى الخدمة بمخيمات منى وعرفات.

العقد اختياري وغير ملزم

وأضاف المصدر لـ«الوطن» أن هذا العقد اختياري وغير ملزم للجميع،بحيث يمكن لشركات السياحة تنفيذه وأيضا رفضه، مشددًا على أنه يحق للحجاج الالتزام ببرنامج الـ5 نجوم المحدد مواصفاته فى الضوابط المنظمة للحج السياحي، الصادرة من قبل وزير السياحة والآثار نوفمبر الماضى دون الحاجة لتوقيع عقد الخدمات الإضافي.

حزم خدمات إضافية

وأشار إلى أن متوسط قيمة عقد الخدمات الإضافية لبرامج الحج السياحي فئة 5 نجوم يتراوح ما بين 40 إلى 45 ألف، موضحًا أن بعض شركات السياحة قد تٌقدم حزم خدمات إضافية بأسعار مختلفة عن هذا السعر وفقا لنوع التعاقد الاختياري مع الحاج.