طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان الدراسات الاجتماعية بالقاهرة اليوم

يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة، اليوم، امتحان الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2023-2024 فى مادة الدراسات الاجتماعية، إذ يؤدي 201 ألف و372 طالبا وطالبة، امتحانات الشهادة الإعدادية في أكثر من 8 آلاف لجنة على مستوى القاهرة، كما توجد لجنة في مستشفى 57.

امتحانات الشهادة الإعدادية

ويؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة يوم الأحد 19 مايو امتحان اللغة الأجنبية والكمبيوتر، والاثنين 19 مايو امتحان العلوم، والثلاثاء 21 مايو امتحان الجبر والتربية الفنية ، والأربعاء 22 مايو امتحان مادة الهندسة

إزالة الإشغالات

ووجه اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، رؤساء الأحياء بالتركيز على ملف النظافة وإزالة الإشغالات والباعة الجائلين من محيط المدارس التي تشهد عقد امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 والعمل على تطهير الشوارع المؤدية للمدارس ومحيطها.

وأشار محافظ القاهرة إلى متابعة الامتحانات دون أي معوقات أو شكاوى، واتخاذ ما يلزم لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان، مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة والتركيز على التهوية الجيدة.