عاجل.. أسعار الحديد اليوم تنخفض 2000 جنيه.. خبير يشرح الأسباب

تبدأ مصانع الحديد الاستثماري اليوم السبت الموافق 18 مايو 2024، تطبيق الأسعار الجديدة المعلنة بتراجع 2000 جنيه للطن، إذ يسجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 35 ألف جنيه في المصنع، ويباع في الأسواق للمستهلك بـ36 ألفًا و200 جنيه، مقارنة بما كانت عليه الأسعار بـ 38 ألفًا و200 جنيه للطن.

أسباب تراجع سعر الحديد الاستثماري 2000 جنيه

وكشف الخبير الاقتصادي الدكتور محمد البنا، أستاذ الاقتصاد في جامعة المنوفية، عن أسباب تراجع أسعار الحديد اليوم لاسيما الاستثماري إلى مستوى غير مسبوق، ومن بينها قلة الطلب على الشراء ودخول تلك المصانع في منافسة قوية مع المصانع المصرية لجذب المواطنين.

وأوضح «البنا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنّ أسعار الحديد الاستثماري قد تتراجع خلال الأسابيع المقبلة، لكن التراجع سيكون محدودًا.

أسعار الحديد اليوم

«الوطن» تستعرض أسعار الحديد اليوم في السوق المصرية، لمختلف الأنواع، وفق آخر تحديث معلن من المصانع والشركات، كالآتي:

بلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 41 ألف جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

كما سجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألفًا و100 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 37 ألفًا و800 جنيه للطن من للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجّل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 37 ألفًا و700 جنيه للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألفًا و100 جنيه للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجل سعر حديد الجارحي اليوم في مصر عند مستوى 40 ألف جنيه للطن من المستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وسجّل سعر حديد الكومي نحو 37 ألفًا و550 جنيهًا للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.

ووصل سعر حديد العلا إلى نحو 37 ألفًا و650 جنيهًا للطن للمستهلك، شاملًا 14% ضريبة القيمة المضافة.