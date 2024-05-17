سعر الحديد الاستثماري يتراجع 2000 جنيه للطن غدا

أعلنت مجموعة الحديد الاستثماري تراجع سعر طن الحديد نحو 2000 جنيه بداية من الغد السبت 18-5-2024، إذ سيسجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 35 ألف جنيه في المصنع ويباع في الأسواق للمستهلك بـ36 ألفًا و200 مقارنة بما كانت عليه الأسعار 38 ألفًا و200 جنيه للطن.

تراجع سعر الحديد

وكشفت شركة حديد عز والمصانع الرسمية عن وجود تراجع محدود في الأسعار بقيمة 200 جنيه في الطن يطبق بداية من الغد السبت 18-5-2024، إذ سجل سعر طن الحد نحو 40 ألفا و500 جنيه في المصنع، ويباع للمستهلك بـ41 ألفًا و200 جنيه للطن، وهي الأسعار للمستهلك في المخازن.

أسعار الحديد اليوم

تنشر «الوطن» سعر الحديد اليوم بداية من الغد في السوق المصرية، لمختلف الأنواع، وفق آخر تحديث معلن من المصانع والشركات، كالآتي:

بلغ سعر حديد السويس للصلب نحو 41 ألف جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

كما سجل سعر حديد بشاي نحو 41 ألفًا و100 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وصل سعر حديد المراكبي نحو 37 ألفًا و900 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

سجّل سعر حديد مصر ستيل نحو 38 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

بلغ سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 37 ألفًا و800 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر حديد الجارحي اليوم في مصر عند مستوى 40 ألف جنيه للطن من المستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وسجّل سعر حديد الكومي نحو 37 ألفًا و650 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

وبلغ سعر حديد المصريين اليوم في مصر نحو 40 ألفًا و100 جنيه للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.

ووصل سعر حديد العلا إلى نحو 37 ألفا و750 جنيها للطن للمستهلك، شاملا 14% ضريبة القيمة المضافة.