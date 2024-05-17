طريقة عمل آيس كوفي بالكراميل في المنزل.. بخطوات بسيطة

مع ارتفاع درجات الحرارة تفضل الأمهات دائمًا معرفة وصفات ومشروبات باردة، لتقديمها لعائلتها طوال الوقت، ويعد الآيس كوفي من أساسيات فصل الصيف، ولأن الكثير من ربات البيوت قد لا يمتلكن مضربًا أو أدوات كافية لعمله، نستعرض خلال التقرير التالي طريقة عمل آيس كوفي بالكراميل على خطى الشيف نجلاء الشرشابي، في برنامجها «على قد الإيد» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير طريقة عمل آيس كوفي بالكراميل

كوب حليب مثلج

كوب ماء مغلي

ملعقتان كبيرة قهوة

3 ملاعق كبيرة صوص كراميل

سكر «حسب الرغبة»

مكعبات ثلج

للتزيين:

كريمة بودر

صوص كراميل

طريقة عمل آيس كوفي بالكراميل

- الخطوة الأولى لطريقة عمل آيس كوفي بالكراميل: في البداية قومي بخفق اللبن المثلج مع كريمة البودرة حتى يظهر فوم.

- الخطوة الثانية لعمل آيس كوفي بالكراميل: ضعي ملعقة القهوة في ملعقة الماء المغلي في فنجان صغير وضيفيها للخليط ، يضاف الحليب، والسكر، وصوص الكراميل، وتضرب جيداً في الخلاط.

الخطوة الثالثة: زيني جوانب كوب التقديم بصوص الشيكولاتة ثم نضع الخليط.

- الخطوة الرابعة: زيني المشروب بالكريمة المخفوقة وصوص الشيكولاتة وقدميه باردًا.

طريقة عمل آيس موكا بالكراميل

المقادير:

2 معلقة كبيرة قهوة سريعة الذوبان.

كوب حليب مثلج.

كوب ماء مثلج.

2 معلقة كبيرة كاكاو.

4 معلقة كبيرة.

صوص كراميل.

2 معلقة كبيرة صوص شيكولاتة.

مكعبات ثلج.

كريم شانتيه.

سكر حسب الرغبة.

خطوات العمل

- الخطوة الأولى: ضعي الحليب في الخلاط والماء وقهوة سريعة الذوبان، وصوص الكراميل والسكر والكاكاو واضربيهم جيدًا.

- الخطوة الثانية: ضيفي الثلج واضربيهم مرة أخرى، وصبي الخليط وزينيه بالكريم شانتيه وصوص الشيكولاتة وقدميه باردًا.