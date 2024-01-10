«حبيت ناسها الطيبين».. «تالين» حكاية جزائري يبيع آيس كوفي على شواطئ دهب

تهجر الطيور موطنها باحثة عن الأمان فكل مهاجر هائم على وجهه قاصدا مسكنه وأمانه، وهكذا البشر يبحثون عن أرض يعيشون عليها وهذا ما اشتهرت به مدينة دهب المصرية في الأونة الأخيرة، التي أصبحت مقصدا للكثيرين خلال الفترة الأخيرة سواء من داخل مصر أو خارجها بغرض الاستقرار فيها لما تتمتع به من هدوء وجمال الطبيعة وهو نفس ما حدث مع «تالين جمال» جزائري الجنسية.

«من عاشر القوم 40 يوم صار منهم ودول 7 سنين»، بهذه الكلمات بدأ تالين حديثه لـ «الوطن»: «تزوجت بمدينة القاهرة وقررت التجول بمدن مصر السياحية، وانجذبت لجمال دهب وسماحة أهلها وعشت وسطهم وأتقنت اللغة العربية العامية حتى أصبحت مصر بلدي الثاني كما أن أهلها يعاملون السياح بطيبة لم أجدها بأماكن كثيرة».

حكاية عمل تالين بائع أيس كوفي

ووصف صاحب الـ27 عاما حاله؛ بأنه وجد ضالته في أهل دهب الطيبين، قائلا: «عملت سنتين بمجال الرحلات والبيتش باجي وفي يوم العطلة ذهبت لشواطئ محمية اللاجون مع أصدقائي لتقضية اليوم لنستمتع بالسباحة فهي محمية طبيعية رائعة الجمال يقصدها السياح من جميع أنحاء العالم، ولكنها تفتقر للخدمات مما يجبرني على الذهاب لسوق المدينة لقضاء طلباتنا من طعام ومياه ولم يكن معي سيارة ولذا كلفني المشوار أموالا كثيرة وحينما خلدت إلى النوم في المساء ذهب تفكيري إلى أن أقوم بتوفير الخدمات على شواطئ اللاجون فقررت شراء دراجة هوائية وذهبت بها للمنطقة الصناعية لإضافة آيس بوكس عليها، وأصبحت أعمل بائع أيس كوفي ومثلجات وحلويات وأوفرها بأسعار مناسبة لرواد المكان».

وأضاف «تالين»: «لفيت جمهورية مصر العربية وشواطئها السياحية واستقريت في أجمل بقعة بجنوب سيناء وهي مدينة دهب، ولم أجد في حفاوة أهلها في استقبالي، ورحبوا بوجودي وساعدوني فلم أقصد أحدهم يوما إلا ووقفوا معي، وعندما حضرت لمصر لم أكن أتحدث اللغة العربية بطلاقة وتعلمتها من الناس على الشاطئ».

تالين يبهر زوار المحمية بطريقة بيع مميزة

تالين الجزائري يضع لافتات على دراجته تحمل شعارات مميزة مثل: «مش كل الرزق فلوس»، «هنفضل أبطالها لحد ما نبطلها»، «من جاء دهب عقله ذهب»، ويبيع من خلال أقواله المميزة مثل: «هوبا هوبا تالين هيروح أوروبا»، «ولما يسألوك عن الحنين قولهم شربت أيس كوفي من عند تالين»، «لو معاك فلوس هتشرب ولو مفيش فلوس برضه هتشرب».