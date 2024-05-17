شيريهان توجه رسالة لعادل إمام: ستظل المواطن‬ والإنسان والفنان المبدع

وجهت النجمة شيريهان، كلمات للزعيم عادل إمام، في عيد ميلاده الـ84، والذي يحل اليوم 17 مايو، وقالت في منشور لها عبر منصة «إنستجرام»: «دمت لنا علما مصريا مبدعا وعظيما نفتخر به، كل سنة وأنت طيب يا أسطورة مصرية محترمة مُعلمة وعظيمة لن تتكرر».

وتابعت الفنانة: «شرفت شعبك وبلدك ومهنتك وزملاءك وتلاميذك، وعشاق عادل إمام في مصر والوطن العربي والعالم أجمع».

شيريهان لـ عادل إمام: رحلتك درس في العطاء والالتزام والاحترام

وأضافت شريهان: «أمتعت أجيال وأجيال، وكتبت تاريخا مُشرفا نتعلم منه ونتشرف به، تاريخك ورحلة عطائك لا تزال تُسعد وتُعلم وتُعطي متعة وبهجة وسعادة ورسالة إنسانية فنية لكل ناطقي اللغة العربية في العالم أجمع»، متابعة: «رحلتك درس في العطاء والالتزام والاحترام والكلمة المحسوبة والعائلة الجميلة المحترمة والفن والفنان والنجم والرسالة والتاريخ الفني المحترم الممتع المشرف، كل سنة وعادل إمام‬ الزعيم طيب وبألف خير».

واختتمت شيريهان قائلة: «كل ثانية وكل دقيقة وساعة ويوم وسنة في عُمره، ونحن بعادل إمام نفتخر، وقامتنا ترتفع، ونظل به كبار وبألف خير كُنت ولا تزال وستظل المواطن‬ والإنسان والفنان‬ المبدع‬ ‫عادل إمام‬، دُمت لنا علما مصريا مبدعا وعظيما نفتخر به».