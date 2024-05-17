بصورة نادرة.. كيف هنأ محمد إمام والده «الزعيم» بعيد ميلاده؟

وجه الفنان محمد إمام، التهنئة لوالده الزعيم عادل إمام، في عيد ميلاده الـ84، من خلال منشور عبر حسابه الرسمي بمنصة التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، تضمن صورة جمعتهما في طفولته.

محمد إمام يحتفل بعيد ميلاد «الزعيم» على طريقته الخاصة

وكتب محمد إمام: «أهم فنان في التاريخ»، ووضع علامة الكرة الأرضية بجانب اسمه، وكتنت الصورة النادرة التي نشرها محمد إمام من كواليس فيلم «شمس الزناتي» الذي قدمه الزعيم عادل إمام عام 1991.

محمد إمام يستكمل مسيرة والده في «شمس الزناتي 2»

ويستعد الفنان محمد إمام لبطولة فيلم شمس الزناتي 2، المقرر البدء في تصويره خلال الفترة المقبلة، وتشهد الأحداث ما قبل الجزء الأول، ويضم عددا كبيرا من الفنانين.

وانتهى الفنان محمد إمام من تصوير فيلمه الأخير «اللعب مع العيال»، الذي يتعاون خلاله مع المخرج شريف عرفة، الذي سبق وتعاون مع والده الزعيم عادل إمام في فيلم «اللعب مع الكبار» عام 1991.