طريقة عمل مزيل عرق طبيعي في المنزل.. يمنح الجسم انتعاشة رائعة

دائمًا يزداد الإقبال على استخدام مزيلات العرق خلال فصل الصيف وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة للتخلص من الروائح الكريهة ومنح الجسم انتعاشة رائعة، ولكن لا يميل البعض إلى استخدام مزيلات العرق التجارية، لاحتوائها على بعض المركبات الكيميائية، ويبحثون عن مزيل عرق طبيعي يكون آمنا على الصحة ويؤدي الغرض نفسه؛ لذا نوضح طريقة عمل مزيل عرق طبيعي.

طريقة عمل مزيل عرق طبيعي

وفي إطار توضيح طريقة عمل مزيل عرق طبيعي فيمكن الإشارة إلى أن عمل مزيل عرق طبيعي يحتاج إلى توفير مجموعة من المكونات بمقادير محددة، حسب موقع «tips-and-tricks»، كالتالي:

مكونات مزيل العرق الطبيعي

2 ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند (أو زبدة الشيا).

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

1 ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

10 قطرات من زيت عطري (اختياري).

خطوات عمل مزيل عرق طبيعي

وبعد توفير المكونات السابقة بالمقادير المحددة، فإن طريقة عمل مزيل عرق طبيعي تتمثل في اتباع الخطوات التالية:

مزج زيت جوز الهند (أو زبدة الشيا) ونشا الذرة وصودا الخبز جيدًا في وعاء صغير حتى يتم الحصول على خليط متماسك.

إضافة زيت عطري (اختياري) حسب الرغبة.

سكب الخليط في وعاء صغير قابل للإغلاق.

تركه يبرد في الثلاجة لمدة 15 دقيقة حتى يتماسك.

طريقة استخدام مزيل العرق الطبيعي

غسل منطقة الإبط وتجفيفها جيدًا.

استخدام الإصبع أو ملعقة صغيرة لوضع كمية قليلة من مزيل العرق الطبيعي على منطقة الإبط.

ترك مزيل العرق يجف تمامًا قبل ارتداء الملابس.

وللحصول على مزيل عرق بجودة مميزة وآمن، هناك بعض النصائح التي يمكن اتباعها خلال التحضير، منها: