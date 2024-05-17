قاضية بمجلس الدولة: المرأة تعيش عصرها الذهبي في عهد الرئيس السيسي

قالت المستشارة دكتورة هند الطيب، أول قاضية تترشح في الانتخابات على مقعد في مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، إننا نعيش في العصر الذهبي للمرأة المصرية.

وتابعت: ما يتم اليوم من ترشحي في انتخابات مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة هو جني لثمار الجمهورية الجديدة وتأكيداً على الحقوق المكفولة في الدستور المصري للمرأة المصرية، والتي دعمتها القيادة السياسية بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي لتمكينها في كافة قطاعات الدولة.

وأضافت في تصريحات لـ«الوطن»، أن دخول مجلس الدولة للسيدات كان حلم لكنه تحقق الآن وأصبح للمرأة القدرة على الترشح في الانتخابات وغيرها من الحقوق التي كانت محرومة منها سابقاً.

واستكملت: سعيدة بكوني أول قاضية خاضت تجربة الترشح على مقعد في مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، موجهة الشكر لرئيس الجمهورية على دعمه للمرأة المصرية وإعطائه الفرصة كاملة للمرأة لتثبت جدارتها في تولي كافة المناصب في الدولة.