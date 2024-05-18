مكون يحفظ محشي الكوسة والباذنجان من التلف عند التخزين.. «لونهم مش هيتغير»

المحشي من الأكلات الشعبية المفضلة لدى الكثيرين، سواء كان محشي الكرنب أو الكوسة أو الباذنجان وغيرها من أنواعه، ولذلك تحرص الأمهات على تخزينه؛ ولكن هناك بعض الأنواع مثل الكوسة والباذنجان لا تستطيع الأمهات على تخزينهما خوفا من تعرضهما للتلف، ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل طريقة لتخزين الكوسة والباذنجان قبل طهيهما.

يمكن تخزين محشي الكوسة والباذنجان في الثلاجة قبل طهيهما دون تعرضهما للتلف أو لظهور علامات سوداء، ويرجع ذلك إلى استخدام كمية من الزيت أو الزبدة قبل التخزين؛ وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة، والتي جاءت كالتالي:

في البداية نقوم بغسل الكوسة وتقطعيها.

يقطع رأس الباذنجان ويقور.

في طاسة تيفال ساخنة يوضع ملعقة من الزيت وأخرى من الزبدة.

نقوم بتشويح الباذنجان والكوسة في الطاسة ويرفعوا قبل تغير لونهم.

يرفع الباذنجان والكوسة ويتركوا حتى تهدأ حرارتهم.

توزع حبات الباذنجان والكوسة على ورقة زبدة في صينية ويدخلوا الفريزر حتى يتجمدوا.

نضع حبات الباذنجان والكوسة المجمدين في أكياس ونحفظهم في الفريزر لحين الاستخدام.

عند الحاجة لتحضيرهم يخرجوا من الفريزر ويتركوا ليفك تجميدهم تماما ثم حشوهم مباشرة وتسويتهم.

طريقة تحضير محشي مشكل

في البداية تقور الكوسة والباذنجان ويفرغ بطن الفلفل الرومي.

نقوم بخلط الأرز والطماطم والبصل والخضرة والتوابل والملح والفلفل الأسود.

نضيف الصلصة والزيت.

يحشى الخضار بخليط الأرز.

نقوم برص أصابع المحشي في صينية.

تخلط المرقة والبصل والطماطم مع الماء في حلة على النار.

إضافة خليط المرقة على المحشي.

يغطى ويوضع في الفرن حتى تمام النضج.

طريقة عمل محشي الكوسة باللحمة المفرومة

المقادير:

نصف كيلو كوسة.

زبدة.

نصف كيلو أرز.

ربع كيلو لحم مفروم.

بصلة مبشورة.

نعناع ناشف.

ثوم.

ملح.

فلفل.

خطوات التحضير