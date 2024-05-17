حياة كريمة: «تقدر في 10 أيام» تقدم مراجعات ودعما نفسيا ووجبات لطلاب الثانوية

قالت مؤسسة حياة كريمة إن مبادرة «تقدر في 10 أيام» التي أطلقتها المؤسسة لدعم طلاب الثانوية العامة في مصر تشمل عدة محاور لتقديم الدعم للطلاب سواء المادي أو المعنوي، ضمن المبادرة التي تشمل مراجعات مجانية بالكامل لطلاب الثانوية العامة من خلال موقع حياة كريمة وأبليكيشن تعليمي بالتعاون بين مؤسسة حياة كريمة ومؤسسة ڤودافون مصر لتنمية المجتمع.

مبادرة «تقدر في 10 أيام»

أوضحت حياة كريمة عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن محاور مبادرة «تقدر في 10 أيام» تشمل مراجعات أكاديمية شاملة، ويشمل هذا المحور توفير مراجعات نهائية كاملة لكل المواد، فيديوهات تعليمية، مسابقات وجوائز، إضافة إلى جولات في جميع محافظات الجمهورية لتقديم المراجعات النهائية، والمحور الثاني تقديم دعم نفسي متخصص، بتوفير استشارات نفسية ورقم للتواصل لمن يحتاج التحدث أو فهم كيفية التعامل مع ضغوط الامتحانات بسرية تامة.

وجبات غذائية متكاملة لطلاب الثانوية العامة

أضافت حياة كريمة أن من محاور مبادرة تقدر في 10 أيام تقديم وجبات غذائية متكاملة، وسوف يتم خلال هذا المحور توفير وجبات غذائية مغذية تصل للطلاب في منازلهم لضمان تغذية سليمة وتركيز كامل أثناء فترة المذاكرة.