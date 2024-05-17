أسعار مصيف رأس البر 2024.. إيجار الشقق يبدأ من 200 جنيه باليوم

مع زيادة ارتفاع درجات الحرارة، واقتراب انتهاء امتحانات آخر العام، يزداد الإقبال على المصايف، وأبرزهم بمحافظة دمياط بسبب رخص أسعار مصيف راس البر 2024 والذي يضم فنادق وشقق وعشش بأسعار متفاوتة تناسب جميع المستويات، حيث يبدأ إيجار الشقق من 200 جنيه في اليوم الواحد، فضلًا عن عروض مميزة للحجز أسبوع كامل.

وفي السطور الآتية، تنشر «الوطن» تفاصيل أسعار مصيف راس البر 2024 متضمنةً أسعار إيجار الشقق، فضلًا عن الفنادق التي تطل على البحر مباشرة، وذلك في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أسعار مصيف راس البر 2024

وتختلف أسعار مصيف راس البر 2024 باختلاف المكان، سواء شقة أو شاليه أو عشش أو فنادق، فضلًا عن اختلاف المنطقة إذا كانت تطل على اللسان، أو على الشاطئ، ومدى قربها وبُعدها من الشاطئ.

أسعار إيجار الشقق في رأس البر اليوم

تبدأ أسعار إيجار الشقق في رأس البر اليوم من 200 جنيه للشقة البعيدة عن الشاطيء، وتصل لـ 1000 جنيه للشقق القريبة من الشاطئ والتي تقع في الشوارع المميزة.

أسعار فنادق رأس البر 2024

وتختلف أسعار فنادق رأس البر، وفقًا لتصنيف الفندق وموقعه، إذ تضم المدينة الساحلية الكثير من الفنادق التي تناسب مختلف المستويات، وتتوافر فنادق رخيصة في رأس البر كما تتوافر أخرى مرتفعة مثل فنادق رأس البر على البحر مباشرة، وأيضًا فنادق رأس البر على اللسان.

ويبدأ سعر الليلة الواحدة لفردين بالغين في الغرفة المزدوجة بفنادق رأس البر على اللسان مباشرةً من 1000 جنيه، ويصل إلى 4000 جنيه في الفنادق الفاخرة.

أما أسعار فنادق رخيصة في رأس البر فإنّ الليلة الواحدة تبدأ من 900 جنيه لفردين بالغين في الغرفة المزدوجة، وتصل إلى 1700 جنيه خلال موسم الصيف.

ما هو أحسن شاطئ في رأس البر؟

ويعد أشهر شواطئ رأس البر هي «النخيل والقوات المسلحة»، يليهما شاطئ 51 رأس البر، وشاطئ 101، فضلًا عن منطقة رأس البر.

إيجار العشش في رأس البر 2024

وتتراوح أسعار العشش 2024 في رأس البر 2024 في الأسبوع كاملًا بين 1550 وحتى 3950 حسب توقيت الحجز ونسبة الإشغال.

تطوير شواطئ رأس البر لاستقبال المصطافين

من ناحيته، أعلن الدكتور محمد خلف الله رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة في بيان صحفي، أنّ شواطئ رأس البر، خضعت لتطوير وتشجير خلال الأيام القليلة الماضية، وكذلك المحاور الرئيسية بالمدينة، لكي تكون على أتم الاستعداد لاستقبال المصطافين خلال موسم الصيف 2024.