سر طلب غريب من عادل إمام لـ لبلبة قبل فيلم «عريس من جهة أمنية»

هنأت الفنانة الكبيرة لبلبة، الزعيم عادل إمام، بعيد ميلاده الـ 84، الذي يحل موعده اليوم الجمعة، متمنية له دوام العمر والصحة.

وقالت لبلبة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عادل إمام ليس ممثلاً بالنسبة لها، ولكنه رفيق مشوارها وصاحب بصمة راسخة في نجاحاتها، بحسب قولها، مضيفة: «ربنا يخليك ليا يا عدولة ويطول في عمرك، أنت بالنسبة لي أخ وصديق وكل شيء، معزتك في قلبي أنت عارفها كويس».

وكشفت لبلبة موقفًا لا تنساه للزعيم عادل إمام وقت تعاونهما معا في فيلم «عريس من جهة أمنية» قبل أعوام، مؤكدة أنها التقته داخل منزل الصحفي الكبير محمد عبدالمنعم، وكان وزنها زائدا إلى حد ما، بحسب قولها، متابعة: «عادل أول ما شافني قال لي خلي بالك إنتي تخنتي وعاوزك تخسي عشان نرجع نشتغل سوا».

تفاصيل مكالمة الزعيم لـ لبلبة

واستطردت في حديثها قائلة: قررت اتباع حمية غذائية في اليوم التالي لمقابلتنا، وأذكر أنه حدثني هاتفياً بعدها، فقلت له «أنا خسيت 3 كيلو»، ووقتها لم أكن أعلم شيئاً عن الفيلم، وأبلغني في المكالمة بتفاصيله، وسعدت بعودة تعاوننا معاً لأني بحب الشغل معاه جداً.

أبطال فيلم «عريس من جهة أمنية»

وشارك في بطولة فيلم «عريس من جهة أمنية» شريف منير، حلا شيحة، عبدالله مشرف، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم أشرف عبدالباقي وأحمد زاهر وآخرين، من تأليف يوسف معاطي وإخراج علي إدريس.